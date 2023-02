Napoli | bomba carta davanti alle poste | ' L' ho fatto per salutare un amico in partenza'

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il 32enne, già notoforze dell'ordine, aveva in casa altri 40 piccoli ordigini e materiale per prepararne altri: tutto ...

Il 32enne, già noto alle forze dell'ordine, aveva in casa altri 40 piccoli ordigini e materiale per prepararne altri: tutto ...... in via Monteoliveto: si tratta di un 32enne già noto alle forze dell'ordine, identificato attraverso una rapida indagine dei carabinieri del nucleo operativo diCentro. Ai militari, che lo ...

Napoli, bomba carta davanti alla sede centrale delle Poste La Repubblica

Boato in pieno Centro, bomba carta davanti alle Poste NapoliToday

Bomba carta nel centro storico di Napoli: «Pista anarchica non esclusa» ilmattino.it

Bomba alle Poste di Napoli, arrestato 32enne: il motivo del gesto Vesuvio Live

Venerdì, a Napoli, un ordigno fu fatto esplodere davanti alla Posta Centrale. Ma ecco che, invece, le indagini sono andate avanti.Si sarebbe giustificato parlando di un gesto innocuo 'per festeggiare l'imminente partenza di un amico verso l'estero', ma i carabinieri di Napoli gli hanno trovato in casa altri 40 piccoli ordigni e.