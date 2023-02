Napoli | agguato a Ponticelli | uomo crivellato di colpi nella sua auto Indagano i carabinieri

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Lo hanno raggiunto mentre si trovava dentro la suamobile edi, uccidendolo sul colpo. Unin stile mafioso si è consumato nel quartieredi, in viale Margherita, poco dopo le 16.30. Come riporta Il Mattino, la vittima, già nota alle forze dell’ordine, è Federico Vanacore. L’, 33 anni, si trovava all’interno di una Fiat 500 quando è stato affiancato dai killer che hanno esploso diversidi arma da fuoco. I primi accertamenti sono stati affidati ai. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

