Mutilazioni genitali femminili | la campagna europea per fermare una pratica subita da 200 milioni di donne in 31 Paesi

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Si definiscono “sopravvissute” e non “vittime” per evidenziare la volontà di reagire e di riprendere in mano la propria vita. Sono leche hanno subìto(MGF) e che lavorano sul campo per mettere fine a questache colpisce 200di ragazze ein 31del mondo, secondo i dati diffusi da Unicef. Unache comporta la mutilazione parziale o totale deiesterni, che non è prescritta dalla religione (al contrario di un’opinione ancora diffusa), e che può causare traumi fisici e psicologici, oltre che patologie. La maggior parte delle ragazze e dellepensa che vada abbandonata ma, sebbene si osservi un ...