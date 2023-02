Mutilazioni genitali femminili | 88mila le vittime in Italia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il 6 febbraio cade la Giornata Internazionale contro le. Stando alle ultime stime, invivono almenodonne vittima di, con tutti i gravi problemi fisici, funzionali, psicologici che ne derivano: “E i numeri in sono aumento”, denuncia il professor Francesco Stagno d’Alcontre, presidente Sicpre e professore ordinario di Chirurgia plastica all’Università di Messina e direttore della Scuola di specializzazione presso lo stesso ateneo. In base ai dati diffusi dal Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (Unfpa) e dall’Unicef, nel mondo ammonterebbero ad almeno 200 milioni donne e ragazze che hanno subito. Nel 2023, ...

- - > La Giornata mondiale della tolleranza zero contro lefemminili, che ricorre il 6 febbraio, è stata istituita dalle Nazioni Unite proprio per diffondere una sempre maggiore consapevolezza su questa pratica lesiva dei diritti umani, ...Nonostante siano riconosciute a livello internazionale come violazioni dei diritti umani , abuso sui minori e violenza contro le donne, leFemminili sono state praticate su almeno 200 milioni di bambine e donne in 31 Paesi, in Africa, il Medio Oriente e in Asia. Secondo l'UNFPA, oltre 4 milioni di bambine e ragazze ...

Nonostante siano riconosciute a livello internazionale come violazioni dei diritti umani, abuso sui minori e violenza contro le donne, le mutilazioni genitali femminili sono state praticate su almeno ...