Mutilazioni genitali femminili | 88mila le vittime in Italia | “Il numero è in crescita”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il 6 febbraio cade la Giornata Internazionale contro le. Niente più della testimonianza di Ayaan Hirsi Ali – politica e scrittrice somala naturalizzata olandese, autrice de L’infedele, nota per il suo impegno in favore dei diritti umani ed in particolare dei diritti delle donne all’interno della tradizione islamica – è in grado di spiegare con le giuste parole in tutta la sua cruda realtà cosa racchiuda veramente quella pratica tribale, per il mondo occidentale rappresentata solo da una sigla: Mgf. La mutilazione genitale è vietata indalla legge, che viene aggirata: le bambine vengono portate nel paese d’origine dalla famiglia e sottoposte alla rimozione totale o parziale degli organiI numeri dell’orrore Stando alle ultime stime, in ...