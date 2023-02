(Di lunedì 6 febbraio 2023)arbitraledelvalido per la 21ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 21ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Chiffi.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/23:- Sampdoria L'episodio chiave delladel match trae Sampdoria, valido per la 21ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Chiffi. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...All'U Power Stadium, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'U Power Stadium,e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 21° giornata di campionato di Serie A ...

Moviola Monza-Sampdoria: l'episodio chiave del match Calcio News 24

Monza-Inter, la moviola: negato il 3-1 di Acerbi per un presunto fallo di Gagliardini, è polemica La Gazzetta dello Sport

Perché l'arbitro Sacchi non ha convalidato il gol di Acerbi in Monza ... Fanpage.it

La moviola di Monza-Inter 2-2: l'arbitro Sacchi non convince, perché ... Eurosport IT

Juve-Monza, la MOVIOLA: annullati gol a Caprari e Bremer | Serie A Calciomercato.com

Moviola Monza-Sampdoria: gli episodi chiave della partita valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2022/23 Gli episodi chiave della moviola del match tra Monza e Sampdoria, valido per la ...All’U-Power Stadium, ventunesima giornata di Serie A 2022/23 tra Monza e Sampdoria: sintesi, risultato, moviola e cronaca live La Sampdoria fa visita al Monza in occasione della ventunesima giornata d ...