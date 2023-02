Mourinho - Chelsea | atto terzo? ' Ecco perché a Roma non è più felice'

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il calcio non è uno di quei gialli classici in cui tre indizi valgono una prova, però il malessere di José- che adesso si esprime anche dopo vittorie come quella contro l'Empoli - appare ...

Il calcio non è uno di quei gialli classici in cui tre indizi valgono una prova, però il malessere di José- che adesso si esprime anche dopo vittorie come quella contro l'Empoli - appare sempre più evidente. Così non sorprende che in Inghilterra tornino prepotenti le voci che lo vogliono di nuovo ...... ovviamente, l'agente che ha buoni legami con. Ha detto 'Voglio tornare, se stai pensando a un nuovo manager, voglio tornare per un terzo incantesimo', quindiè desideroso ...

il portale “Givemesport” ha rilanciato l’indiscrezione che da qualche settimana circola forte: la nuova proprietà del club londinese vorrebbe Mou in panchina al posto di Potter ...Ennesima indiscrezione della stampa inglese su un possibile ritorno dello Special One a Stanford Bridge Dalla parte blue di Londra sono sempre più sicuri: José Mourinho vuole tornare al Chelsea. Secon ...