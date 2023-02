Mourinho boccia tutto il mercatino della Roma

ROMA - Dalla palude delle congetture, ogni tanto la verità viene fuori: il mercato della Roma non è abbastanza per l'allenatore della Roma . Dopo la vittoria contro l'Empoli, Joséha incenerito con le parole due giocatori scovati da Tiago Pinto alla periferia del calcio europeo: Camara e Solbakken . Del primo ricorda che "è venuto per aiutarci dopo l'infortunio di ...Joséha provato a scalfire il dominio del Napoli. Ci è andato vicino e ha resistito fino a ... Mou applaude la Roma eZaniolo: "Non può tornare nel progetto" Il calcio a volte è ingiusto -...

Il difensore spagnolo può giocare da centrale o da esterno basso. Ha buoni piedi ed è atterrato alle 17.36. Arriva dal Leeds, si legherà ai giallorossi per i prossimi sei mesi ...