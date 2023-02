Mosca | peccato per Zelensky | poteva vincere Sanremo con un brano rap

... ha già fatto esultare. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova , ha colto la palla al balzo e ironizzato sulla mancata partecipazione al Festival di Sanremo :, ...Sarcastico il commento che arriva da, dove il festival è conosciuto ed è stato seguito, specie ai tempi dell'Unione Sovietica: Zelensky 'avrebbe anche potuto vincere questo concorso con un rap'...

Non un videomessaggio, ma un testo che verrà letto da Amadeus agli spettatori di Sanremo: è il compromesso raggiunto tra la Rai e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo le polemiche sollevate ...Il presidente ucraino Volodymir Zelensky non interverrà in video a Sanremo, ma invierà un testo che sarà letto dal conduttore Amadeus. Cambio di programma, dunque, nella scaletta del Festival, che com ...