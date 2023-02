Mosca | peccato per Zelensky | poteva vincere Sanremo con un brano rap

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova , ha espresso ironicamente la sua delusione per il mancato messaggio video del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Festival di ...... ha già fatto esultare. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova , ha colto la palla al balzo e ironizzato sulla mancata partecipazione al Festival di Sanremo :, ...

Mosca ironizza: 'Peccato per Zelensky, forse poteva vincere Sanremo' Agenzia ANSA

Zelensky a Sanremo, è caos sul video. E Mosca sfotte: “Peccato, con un rap…” Nicola Porro

Niente Sanremo per Zelensky: verrà letto un suo messaggio. Mosca ... PUPIA

La Russia si prepara a scagliare una nuova grande offensiva entro fine mese Linkiesta.it

Sanremo 2023, veleno-Zakharova: "Zelensky Peccato, poteva vincere" Liberoquotidiano.it

Non un videomessaggio, ma un testo che verrà letto da Amadeus agli spettatori di Sanremo: è il compromesso raggiunto tra la Rai e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo le polemiche sollevate ...Il presidente ucraino Volodymir Zelensky non interverrà in video a Sanremo, ma invierà un testo che sarà letto dal conduttore Amadeus. Cambio di programma, dunque, nella scaletta del Festival, che com ...