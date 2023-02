Monza-Sampdoria | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 6 febbraio 2023) I due tecnici hanno diramato leper il secondo posticipo del lunedì del 21° turno di Serie A, che vedrà di fronte. Un appuntamento a cui i brianzoli arrivano in pompa magna, forti dell’impresa dell’Allianz Stadium contro la Juventus nell’ultima giornata. Per l’occasione mister Palladino darà spazio ai suoi big, per inseguire un successo che proietterebbe i brianzoli nel lato sinistro della classifica. Di contro, ladi Dejan Stankovic sta attraversando un momento durissimo, tra questioni di campo e societarie. La situazione in classifica è disperata, con appena 9 punti in 20 giornate, e un distacco di altrettante lunghezze dallo Spezia quart’ultimo. Il tecnico dei blucerchiati, per dare una svolta alla stagione, si affiderà da subito ai due ultimi nuovi ...

La 21esima giornata di Serie A prosegue oggi con due partite. Alle 18.30 si è giocata Verona - Lazio: è finita 1 - 1, con le reti di Pedro e Ngonge. Ora è in corso, in diretta su Sky. Il turno si chiude lunedì, alle 20.45, con Salernitana - Juventus ( GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Il tabellino di0 - 0 (live) vedi anche Serie A,...Commenta per primo Raffaele Palladino , allenatore del, parla ai microfoni di Dazn poco prima del match di questa sera con la: 'Le scelte di formazione sono dovute al lavoro settimanale, una settimana piena di carica dopo la vittoria con ...

Infortunio Gunter – Doveva essere il suo esordio dal primo minuto nella partita tra la sua Sampdoria ed il Monza. Purtroppo per lui non sarà così. Durante la fase di riscaldamento, il giocatore ha ...Genova – Sampdoria pronta a scendere in campo a Monza per provare a “cambiare la storia di questo campionato” come chiesto alla vigilia da Dejan Stankovic. L’allenatore blucerchiato lancia subito due ...