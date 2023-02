Monza-Sampdoria 0-1 LIVE | bomba di Carlos Augusto | respinge Audero

(Di lunedì 6 febbraio 2023) All’U Power Stadium, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’U Power Stadium,si affrontano nel match valido per la 21° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 21ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Chiffi. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...La 21esima giornata di Serie A prosegue oggi con due partite. Alle 18.30 si è giocata Verona - Lazio: è finita 1 - 1, con le reti di Pedro e Ngonge. Ora è in corso, in diretta su Sky. Il turno si chiude lunedì, alle 20.45, con Salernitana - Juventus ( GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Il tabellino di0 - 1 (live) vedi anche Serie A,...

Pronostici calcio, Monza-Sampdoria: favorita la squadra di Palladino La Gazzetta dello Sport

Probabili formazioni Monza Sampdoria: le scelte degli allenatori Samp News 24

Monza-Sampdoria: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Monza-Sampdoria 0-1, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Diretta Monza - Sampdoria (0-1) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La partita Monza - Sampdoria di Lunedì 6 febbraio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 21° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio a ...