Monza-Sampdoria 0-0 LIVE | brivido Caprari | pallone che fa la barba al palo!

(Di lunedì 6 febbraio 2023) All’U Power Stadium, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’U Power Stadium,si affrontano nel match valido per la 21° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La 21esima giornata di Serie A prosegue oggi con due partite. Alle 18.30 si è giocata Verona - Lazio: è finita 1 - 1, con le reti di Pedro e Ngonge. Ora è in corso, in diretta su Sky. Il turno si chiude lunedì, alle 20.45, con Salernitana - Juventus ( GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Il tabellino di0 - 0 (live) vedi anche Serie A,...Commenta per primo Raffaele Palladino , allenatore del, parla ai microfoni di Dazn poco prima del match di questa sera con la: 'Le scelte di formazione sono dovute al lavoro settimanale, una settimana piena di carica dopo la vittoria con ...

Pronostici calcio, Monza-Sampdoria: favorita la squadra di Palladino La Gazzetta dello Sport

Probabili formazioni Monza Sampdoria: le scelte degli allenatori Samp News 24

Monza-Sampdoria: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Monza-Sampdoria 0-0, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Monza-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Petagna titolare. Altra panchina per Zanoli Tutto Napoli

Infortunio Gunter – Doveva essere il suo esordio dal primo minuto nella partita tra la sua Sampdoria ed il Monza. Purtroppo per lui non sarà così. Durante la fase di riscaldamento, il giocatore ha ...Genova – Sampdoria pronta a scendere in campo a Monza per provare a “cambiare la storia di questo campionato” come chiesto alla vigilia da Dejan Stankovic. L’allenatore blucerchiato lancia subito due ...