Montella | ' L' hotel dove vivo ha preso fuoco' Mancini e Pirlo | ' Siamo con voi'

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Anche Vincenzo, allenatore dell'Adana Demirspor, ha raccontato il dramma che in queste ore ha colpito la Turchia: "Ci hanno riferito che sono crollati palazzi e che tanta gente era per strada ...

Anche l'dove risiedo ad Adana so che è stato evacuato e ha preso fuoco'. 'C'è stata paura e ... Stiamo cercando di capire la situazione", ha spiegato ancora. 'Abbiamo sentito le persone a ...Anche Vincenzo, allenatore dell'Adana Demirspor, ha raccontato il dramma che in queste ore ha colpito la ... Anche l'dove risiedo ad Adana so che è stato evacuato e ha preso fuoco. Ci sono ...

Tra gli italiani in Turchia, sconvolta quest'oggi dal terribile terremoto, c'è anche Vincenzo Montella, ex calciatore e allenatore italiano, ora tecnico ...