Mondiali sci alpino | trionfo Brignone | è subito oro!

"Ora non diranno più che nel mio palmares manca una medaglia d'oro": con queste parole a caldo Federica Brignone commenta l'oro vinto nella combinata aidiin ...E' azzurro il primo oro aidialpino, e lo ha vinto Federica Brignone. La sciatrice italiana è prima nella gara di combinata a Meribel, davanti alla svizzera Wendy Haldener, argento, e all'austriaca Ricarda Haaser, ...

Mondiali di sci. La campionessa bergamasca non parteciperà alla decisiva manche di slalom, dal momento che ha deciso di usare la prova del SuperG come test e allenamento in vista della gara in questa ...Condividi questo articolo:Courchevel, 6 feb. – (Adnkronos) – “Almeno non mi faranno più la domanda sul fatto che nel mio palmares manca una medaglia d’oro: ora l’ho presa. Sono soddisfatta, soprattutt ...