Mondiali Courchevel Méribel 2023 | straordinario oro di Federica Brignone nella combinata

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Una meravigliosaè d’orofemminile che ha aperto ididi sci alpino. Parte nel migliore dei modi la competizione iridata per i colori azzurri, con la 32enne lombarda che disputa una manche di slalom tra le migliori della sua carriera e riesce a gestire alla grande il vantaggio accumulato nel Super-G della mattinata. Solo un fenomeno come Mikaela Shiffrin avrebbe potuto batterla quest’oggi, e pur con tante difficoltà ci stava quasi per riuscire. Ma per superare la nostra rappresentante c’era bisogno di una prova perfetta e la campionessa del Colorado nel tentativo di dare tutto è incappata in un clamoroso errore a pochi metri dal traguardo....

Clamorosa uscita di scena per Mikaela Shiffrin nello slalom valido per la combinata femminile ai2023 di/Méribel. La super favorita della vigilia , sesta dopo il Super - G della mattinata, stava riuscendo a recuperare tutto lo svantaggio nei confronti della nostra Federica ...Queste le parole di Sofia Goggia dopo la manche di super - G valevole per la combinata femminile ai2023 di sci alpino in corso a/Meribel . La bergamasca non prenderà parte per ...

Mondiali Courchevel/Meribel - Federica Brignone parte fortissimo! Leader in combinata dopo il Super G, rivedila Eurosport IT

Mondiali Courchevel/Meribel, Marta Bassino esce nel Super G della combinata: gran peccato, era velocissima Eurosport IT

Mondiali Courchevel/Meribel 2023, programma lunedì 6 febbraio: orari, italiani, dove vedere in diretta tv e streaming Eurosport IT

Dalla Bassino a Vinatzer, ecco i convocati per i Mondiali La Gazzetta dello Sport

Mondiali Courchevel/Meribel combinata donne LIVE! Brignone per una medaglia, Shiffrin favorita Eurosport IT

I Mondiali 2023 di sci alpino si disputano a Courchevel e Meribel dal 6 al 19 febbraio. Sono le due località in Francia a ospitare la rassegna iridata, dove verranno messi in palio ben 13 titoli: oltr ...Una meravigliosa Federica Brignone è al comando al termine del superG della combinata che inaugura i Mondiali di Courchevel Meribel. L’azzurra ha dimostrato tutta la sua tecnica sui curvoni disegnati ...