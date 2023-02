Mondiali Courchevel Méribel 2023 | combinata femminile | capolavoro Brignone | è in testa dopo il Super-G

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Una straordinaria Federicaè leader della classifica nellala manche di-G aididi sci alpino. Velocissima la veterana azzurra, che disegna curve perfette e fa segnare un crono di 1:10.28, spazzando via tutta la concorrenza in vista della manche di slalom programmata per il primo pomeriggio. La sciatrice lombarda si presenterà al cancelletto di partenza con un vantaggio di 71 centesimi su Gut-Behrami (che non prenderà parte allo slalom) e Mowinckel e di +0.78 su una bravissima Elena Curtoni. La-favorita Mikaela Shiffrin è quinta e dovrà recuperare 96 centesimi, mentre sono più indietro Michelle Gisin (11esima a +1.58) e Wendy Holdener ...