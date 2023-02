Minacciato di morte” Allegri conferma tutto | il suo pupillo sotto accusa

(Di lunedì 6 febbraio 2023)è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match con la Salernitana; il tecnico hato un fatto molto spiacevole. La Juventus, nella serata di domani sera, affronterà la Salernitana in un match delicatissimo per la classifica; i bianconeri, infatti, devono rialzare la testa dopo il solo punto ottenuto nelle ultime tre partite. Un match vitale anche per i padroni di casa. Nella giornata di oggi è intervenuto nella consueta conferenza stampa pre match. Il tecnico della Juventus ha affrontato diversi temi ma ha voluto soprataffrontare l’argomento relativo a De Sciglio. AnsafotoIl terzino, nel match di coppa Italia contro la Lazio, è entrato a due minuti dalla fine per sostituire Cuadrado. Il suo ingresso non è stato ben visto dal pubblico bianconero che lo ha accolto con una bordata ...

L'ultima settimana gli ultras della Roma sono finiti sulle prime pagine dei giornali perché alcuni di loro avrebberodi, sotto casa sua, il calciatore Nicolò ...(socio marsalese della Selin Tourist s.r.l.s), avendola signora Beya Merikech per ... L'hotel era stato ereditato dalla signora, insieme al figlio Alessandro, dopo ladel marito ...

Minacce di morte con l'ascia alla moglie, si aprono le porte del carcere per il 47 enne rumeno la VOCE del TRENTINO

Vede la ex in un bar, entra e la minaccia di morte. Lei si barrica in bagno e chiama la polizia VeronaSera

Minacce di morte per un debito di droga, coppia in manette a Bologna il Resto del Carlino

Eredità Agnelli, il giallo del detective pestato e minacciato di morte: «Fermati o col tuo cliente non vivrete a lungo». L ... Open

Monza, picchia e minaccia di morte escort: arrestato 28enne Adnkronos

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...PADOVA - Le offese, le minacce di morte. Al punto da spingere la vicina di casa ad aver paura di essere aggredita, a chiedere l'aiuto di uno psicologo. Un 44enne padovano si è ...