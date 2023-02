(Di lunedì 6 febbraio 2023), si dice. Kermesse dedicata alla musica italiana nella sua forma più pura è, ormai, diventato un appuntamento anche culturale, capace di coinvolgere gli appassionati di musica e non solo. Da un lato, infatti, c’è l’atmosfera di gioco del Fanta, dall’altro la moda e la bellezza. Perché il Festival della Canzone Italiana è fatto di musica e canzoni indimenticabili, ma anche dei look chepermesso a cantanti e conduttori di passare alla storia. E, sebbene spesso siano icorti i più osservati e studiati, Saremo ha ospitato splendide chiome dissimi,ttanto indimenticabili. Lasciati sciolti e liberi di muoversi, tinti di tonalità pazze o acconciati in un tributo alle icone della musica italiana del ...

... lasciando a enorme distanza sia Toto Cutugno che Al Bano ePower . Eurovision 1989: un'... Come lei, Toto Cutugno, Peppino Di Capri e Al Bano . Tre di loro, come lei, in Europa ci sono ...... lasciando a enorme distanza sia Toto Cutugno che Al Bano ePower . Eurovision 1989: un'... Come lei, Toto Cutugno, Peppino Di Capri e Al Bano . Tre di loro, come lei, in Europa ci sono ...

Milva, Romina e le altre: i capelli lunghi che hanno conquistato Sanremo AMICA - La rivista moda donna

Cristiano Malgioglio Biografia ControCopertina

La Storia del Festival di Sanremo: Origini, Scandali e Controversie Vanilla Magazine

Tutta la classifica di Sanremo dal 1951 Losapevateche Magazine