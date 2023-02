Milleproroghe | è sempre corsa al posto fisso e in Consob spunta la stabilizzazione dei collaboratori di staff

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ancora non si vede il correttivo che dovrebbe allungare di tre o quattro mesi l'attuazione delle norme che dovranno fissare le regole per bandire le nuove gare sulle concessioni balneari

... fino alla qualifica massima di consigliere, sette unità in servizio a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto(28 febbraio 2023). Si tratta in ...Un dato nazionale negativo che, attraverso l'approvazione parlamentare del, mise in ... I fondi sono gli stessi che ci sonostati, un miliardo e 600 milioni, e vengono solamente ...

Milleproroghe, è sempre corsa al posto fisso e in Consob spunta la stabilizzazione dei collaboratori ... Il Sole 24 ORE

Milleproroghe sempre più omnibus, rispunta il superbonus Agenzia ANSA

Milleproroghe, balneari assenti dai primi emendamenti del governo Mondo Balneare

Milleproroghe: prorogato progetto Pompei, fondi nel 2023 Virgilio

Milleproroghe. Un emendamento della Lega propone il ... Quotidiano Sanità

Ancora non si vede il correttivo che dovrebbe allungare di tre o quattro mesi l'attuazione delle norme che dovranno fissare le regole per bandire le nuove gare sulle concessioni balneari ...È stata bocciata la proposta veneta di consentire ai medici di andare in pensione a 72 anni. L'emendamento del centrista Antonio De Poli al decreto Milleproroghe, infatti, è stato dichiarato tecnicame ...