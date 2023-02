Mille splendide gru spiegheranno le loro ali per portare lontano un soffio di vita

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Era la mattina del venti luglio 1945. Sulla riva di uno dei sei bracci del fiume Otha, il vecchio Kenji Niscioka, un costruttore di barche ormai inabile al lavoro, stava pescando. Al margine della strada, Scigheo Sasaki, un ragazzo di dieci anni, si sforzava di tenere il passo con i soldati che marciavano. … Scigheo udiva il ronzio dei motori nell’aria, ma non si dette pena di guardare in su. Dietro gli trotterellava Sadako, la paffuta sorellina di quattro anni, tutta in pianto perché non riusciva a raggiungere il fratello. 6 agosto 1945. All’orizzonte il cielo era infuocato. La sfera del sole che sorgeva faceva sembrare il mare un’enorme estensione di metallo fuso. Viste contro questo accecante mare di fiamme, le palme dell’isola di Tinian si stagliavano nere come carbonizzate. … Yasuko Sasaki, operaia in una fabbrica di armamenti, si curvava sul suo ragazzo addormentato. …. La ...