Milano | nasce il registro Alias per le persone transgender e non binare | ecco a cosa serve

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Al via in primavera, a, ilper il riconoscimento dell’identitàe il genere di elezione. Come specifica Repubblica, sarà rivolto allecostrette a mantenere il proprio nome anagrafico e il genere d’origine fino alla conclusione della procedura giudiziale e di rettifica anagrafica. Si tratta spesso di processi lunghi, per la cui conclusione sono necessari alcuni anni. Secondo quanto riferito dal quotidiano potrebbero iscriversi circa mille, in gran parte giovani.

Giunto alla sua sesta edizione, il 'Best Performance Award' di Sda Bocconicon un'idea molto chiara: spingere le imprese a crescere, non solo da un punto di vista ...si terrà l'8 febbraio a,...Da Roma a, da Genova a Napoli, sino a Catania: un divenire di immagini, video, notizie e contenuti inediti, tutti in chiave metropolitana, intratterranno i passanti dalle 7 alle 22.cosi'...

Milano, nasce il registro per le persone transgender e non binarie La Gazzetta dello Sport

A Milano nasce la World Sustainability Foundation, progetti in oltre ... ESGNews.it

Nasce LibrOAperto, il podcast della Milano University Press | La ... La Statale News

A Milano nasce la 'Crazy Week', una settimana dedicata al disagio ... Famiglia Cristiana

Sala, dal Governo disinteresse incomprensibile per Milano Radio Lombardia

Lucia D'Avanzo nasce nel 1994 a San Giovanni Rotondo ma, da circa 8 anni, vive a Milano: si è trasferita per diventare una make-up artist. Per mantenersi agli studi inizia a lavorare da McDonald’s e, ...(Adnkronos) – Giunto alla sua sesta edizione, il ‘Best Performance Award’ di Sda Bocconi nasce con un’idea molto chiara: spingere le imprese a crescere, non solo da un punto di vista economico ma anch ...