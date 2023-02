Milano | mangia tiramisù vegano e muore per choc anafilattico dopo dieci giorni di coma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Avevato un, poiché allergica al latte fin dalla nascita, ed è mortadia causa di uno. Una giovane di 20 anni è deceduta domenica all’ospedale San Raffaele diperché, si sospetta, il dolce conteneva tracce di latte. Il prodotto, chiamato ‘Tiramisun’, è stato ritirato oggi dal mercato dal ministero della Salute per il “rischio di presenza di allergeni” in quanto conterrebbe proteine del latte non indicate sull’etichetta. Sul decesso della 20enne è stata avviata un’inchiesta dalla procura di, coordinata dal pubblico ministero Luca Gaglio. Il fascicolo, che al momento è a carico di ignoti, ipotizza il reato di omicidio colposo. ...