Milano | fiamme in appartamento | danni ingenti e 9 condomini intossicati

(Di lunedì 6 febbraio 2023), 6 feb. (Adnkronos) - Nove persone sono rimaste intossicate in seguito ad un incendio divampato la scorsa notte all'interno di unal terzo piano di una palazzina di Parabiago, nell'hinterland milanese. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte: i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con otto mezzi, hanno evacuato la palazzina, che si compone di cinque piani, e messo in sicurezza l'area.causati dalle. Le operazioni si sono concluse poco prima delle cinque di questa mattina.

Nove persone sono rimaste intossicate nell'incendio scoppiato al civico 25 di via Perugino a Parabiago, nel Milanese