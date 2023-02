Milan Vs Torino | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I rossoneri cercano il riscatto dopo un filotto di sconfitte, mentre i granata sognano un risultato di prestigio.Vssi giocherà venerdì 10 febbraio 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I campioni d’Italia sono in piena crisi avendo collezionato cinque punti in altrettante partite, con in mezzo la sconfitta in Supercoppa Italiana. Urge risollevarsi per non perdere il treno Champions League, dato che il distacco dalla capolista Napoli è diventato a dir poco incolmabile. I granata sono in serie positiva da tre turni ed hanno momentaneamente conquistato quel settimo posto che significherebbe un posto in Europa. Ma per raggiungere l’obiettivo, occorre avere ...