Milan | Tatarusanu capro espiatorio della squadra | sei giocatori lo accusano FOTO

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ciprianè uscito al centro delle critiche, dopo il derby contro l’Inter. Molti compagni si sarebbero lamentati con il portiere, come si nota nel tweet di sotto: braccia larghe come a dire “Che fai? Che stai combinando?”. Il tutto nonostante una grande parata nel primo tempo su Lautaro Martinez, a mano aperta. Il portiere romeno al minuto 80 non esce dalla porta e l’azione si conclude con un calcio d’angolo per i nerazzurri. Saelemaekers, Kjaer, Krunic, Thiaw, Theo e Tonali se la prendono con lui. L’unico che resta immobile è Kalulu. Lache mostra la reazione dei compagni, sta spopolando sui social. 6che inveiscono controche si scusa. Immagine che parla da sola pic.twitter.com/z5NQrbdKvO — SBALLO TOURETTE (@SballoTourette ) February 6, 2023 SportFace.

Va detto chenon è neanche fortunato, perché gli tirano in porta tante volte; in questo momento non è lui il problema del. Non ha tanti estimatori, nel pubblico e nella stampa, in ...Cipriannel mirino. Un'uscita sbagliata e giù di critiche, lamentele, braccia larghe come a dire "che fai Che stai combinando". Il tutto nonostante una grande parata nel primo tempo su Lautaro ...

