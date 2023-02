(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ilè sempre meno convinto di riuscire a rinnovare il contratto di Rafael, attaccante portoghese ex Lille Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, sarebbe sempre piaciuto lontano ildi contratto di Rafaelcon il. Jorge Mendes, agente del calciatore, è infatti meno fiducioso di poter trovare un accordo con il club rossonero. Una situazioneta che si aggiunge alla crisi deldopo l’ennesima sconfitta del 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... attaccante portoghese ex Lille Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere della Sera, sarebbe sempre piaciuto lontano il rinnovo di contratto di Rafael Leao con il. Jorge ......vittoria contro illa squadra di Dionisi si è ripetuta in casa superando l'Atalanta. La Dea dopo il ko in Coppa Italia di martedì contro l'Inter ha rimediato una seconda sconfitta che...

Inter-Milan 1-0: è il derby di capitan Lautaro, il Diavolo crolla ancora Goal Italia

Pioli senza appello: "Così non va bene, Milan senza un gioco" CalcioMercato.it

Le pagelle di Inter-Milan: Lautaro incorna quando vede rossonero ... L'Interista

Milan, si complica il rinnovo di Leao: cosa filtra dall'entourage Calcio News 24

Gazzetta - Rinnovo Leao, c'è il nodo clausola: Rafa vuole dimezzarla, no del Milan. E così la... Milan News

Milan Pioli esonerato Una decisione impossibile Il parere ... Ma cambiare adesso sarebbe, se non impossibile estremamente complicato, e per certi versi anche ingiusto. L’allenatore ha chiaramente le ...La sconfitta nel derby e l'ultima vittoria più di un mese fa. Il Milan di Pioli è alla ricerca di solidità e certezze ...