Milan | Pioli | sconfitta che fa male moralmente

(Di lunedì 6 febbraio 2023) "Le partite negative ci hanno tolto fiducia e convizione come è norche sia. Non siamo ancora una squadra così matura, con qualche assenza e con altri non al massimo della propria condizione. ...

Lo ha detto il tecnico delStefano, dopo il ko nel derby contro l'Inter. "Nell'ultimo periodo non siamo stati compatti e solidi in difesa. Abbiamo creduto che per affrontare l'Inter ...Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro l'Inter Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita ...

Capello difende Pioli e punge i calciatori del Milan: "Alcuni non sono abituati" Spazio Milan

Disastro Milan a San Siro: il Sassuolo vince 5-2 - Sport Agenzia ANSA

Pioli da esonero per le scelte cervellotiche del derby: il suo Milan non esiste più Fanpage

Pioli: "Fa male, non siamo una squadra matura. Leao in panchina Lo rifarei" La Gazzetta dello Sport

Massimo Ambrosini, ospite a Dazn prima di Inter-Milan, parla della scelta di Stefano Pioli di lasciare in panchina Rafael Leao: "Un segnale molto forte perché è la seconda volta… Leggi ...Calato il sipario sul derby della Madonnina, valido per il 21° turno del campionato di calcio di Serie A 2022-2023. L’Inter si è imposta per 1-0 grazie al gol firmato dall’argentino Lautaro Martinez a ...