Milan | Pioli perde il derby e il sostegno dei suoi big | da Theo a Leao | quante spine!

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Stefanoè il grande sconfitto deldio. I giocatori non lo seguono più e il tecnico emiliano ha deciso, con la...

... l'Inter si aggiudica anche il derby di ritorno di Serie A battendo di misura il. A San Siro ... Sembra invece senza fine la crisi degli uomini di, giunti al terzo ko di fila in campionato e ...Inzaghi(3 - 5 - 2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer (41' st Rebic), Gabbia (25' st Thiaw); ... All.:Ammoniti: Tomori, Gabbia, Leao, Acerbi, Giroud, Rebic per gioco falloso, Mkhitaryan per ...

Capello difende Pioli e punge i calciatori del Milan: "Alcuni non sono abituati" Spazio Milan

Milan-Sassuolo 2-5 diretta: Berardi protagonista, Pioli umiliato Corriere dello Sport

Disastro Milan a San Siro: il Sassuolo vince 5-2 - Sport Agenzia ANSA

Milan, Pioli: "Dobbiamo avere più densità. Leao Va fuori per un motivo preciso" Spazio Milan

Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Milan contro l'Inter nel Derby della Madonnina. Sulla prestazione: "Chiaro che volevamo essere più compatti e ...Stefano Pioli ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta con l'Inter nel derby per 1-0, la quarta consecutiva tra tutte le competizioni, la terza in campionato. Queste le ...