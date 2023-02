Da ex interista tiferà ovviamente per i nerazzurri stasera nel derby ma sulla crisi delha le idee chiare Gianluca, che a Oa sport ripete quanto aveva già detto tempo fa Arrigo Sacchi... la difesa dell'Olbia gestisce male l'attacco senese e l'extrafigge Sposito. Siena 1 Olbia 0. Mistercerca di riprendersi la partita e fa entrare Ciurli e Petrelli al posto di Favalli ...

Milan, Pagliuca sul momento di forma: “Colpa della pancia piena” Pianeta Milan

Pagliuca: "Ecco chi deciderà il derby, per l'una e per l'altra. E a Inzaghi do soprattutto un consiglio" Fcinternews.it

Pagliuca: «Inzaghi Basta cambiare gli ammoniti, ci ha rimesso un derby» Inter News 24

Inter, Pagliuca: "Vi dico chi deciderà il derby" TuttoInter24.it

Pagliuca: "Col Milan partita fantastica, quante emozioni. Mi serve un pacemaker..." La Gazzetta dello Sport

Arrigo Sacchi ha messo in evidenza l'atteggiamento remissivo visto in campo ieri sera durante il derby, i rossoneri non sono stati mai veramente pericolosi. Il Milan sprofonda in classifica dopo il de ...Gianluca Pagliuca, ex portiere del Bologna tra le altre, ha analizzato il momento vissuto dal Milan: le sue parole Ai microfoni di OA Sport, Gianluca Pagliuca ha analizzato il momento del Milan: l ...