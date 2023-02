Milan in crisi nera | Lautaro regala il derby di Milano all' Inter

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ilparla ancorazzurro. Grazie ad un gol diMartinez nel primo tempo, l'supera per 1-0 ilneldi campionato e si porta al secondo posto in classifica da sola con 43 punti a -13 dal Napoli capolista ma +3 sulla Roma e +5 su Lazio, Atalanta efirma il suo 12esimo gol stagionale e conferma il suo straordinario momento di forma, autentico trascinatore deizzurri alla ripresa dopo il Mondiale. Ottima la gara di tutti i ragazzi di Inzaghi, a partire da Barella e Calhanoglu in mezzo al campo. Timidi progressi anche di Lukaku, che potrebbe essere un'arma in più nel finale di stagione. Altra prova negativa, invece, per ildi Pioli che solo nel secondo tempo prova a ...

Ancora una sconfitta. E stavolta fa ancora più male. Ladelcontinua anche nel derby. Il ko con l'Inter non è pesante nei numeri, lo è però per l'atteggiamento messo in campo dal primo minuto. La squadra di Stefano Pioli è rinunciataria, al ...Ilnon riesce ad uscire dalla metà campo e i nerazzurri continuano a spingere alla ricerca del vantaggio che arriva al 34': sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Çalhanolu, Lautaro si libera ...

Queste le pagelle di Inter-Milan: Tatarusanu 6.5: quando il più discusso diventa il migliore in campo, c’è qualcosa che non torna. Fa tre parate fortissime, due su ...Un gol dell'argentino lancia i nerazzurri. Quarta sconfitta consecutiva per i rossoneri e altra batosta nel derby dopo i 3 gol incassati in Supercoppa. Campioni d'Italia in crisi nera ...