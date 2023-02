Milan | acqua gelata su Pioli | le ultime sull’esonero e il sostituto

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ilnon c’è più e l’allenatore Stefanoè sempre più vicino all’esonero. La vita (anche quella calcistica) è imprevedibile, daon fire a ‘’ il passo è stato brevissimo. Il derby dio potrebbe costare la panchina al tecnico ex Fiorentina, reduce dal miracolo scudetto della scorsa stagione e da una prima parte di stagione molto positiva. Poi il crollo, inaspettato, dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati. Si sono registrate partite pessime, dalla Coppa Italia contro il Torino, dalla Supercoppa contro l’Inter al crollo in campionato. In particolar modo sono stati preoccupanti i ko contro Lazio e Sassuolo. Foto di Roberto Bregani / AnsaIl derby ha confermato i problemi in campo e nello spogliatoio. Si è registrata comunque una reazione dal ...