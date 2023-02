Migranti | madre e bambino annegati nel mar Egeo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Une una donna sono stati trovatial largo dell'isola greca di Leros, dopo l'affondamento di un gommone che trasportavadalle vicine coste turche. Lo ha annunciato la guardia costiera greca. Trentatre persone sono state soccorse, tra cui sei bambini che sono stati trasportati all'ospedale di Leros, ha aggiunto la guardia costiera, precisando che sono ancora in corso le ricerche per trovare eventuali altri.A dare l'allarme è stato un pescatore che ha trovato in mare il cadavere della donna. Secondo le testimonianze raccolte dalla guardia costiera e dalla polizia, il gommone trasportava quasi 40 persone, tra cui bambini, donne e persone a mobilità ridotta. A dicembre, undi due mesi è stato trovato morto al largo dell'isola di Lesbo. Le tragedie umane nel Mar ...

Leggi Anche, 8 cadaveri trovati su un barcone. Annegato un neonato: 'Laè morta e il bimbo è scivolato in mare'. Aperta inchiestaVertice in prefettura con sindaco e presidente della Regione. A bordo ci sono 107 persone, molte in condizioni di salute precarie. I minorenni sono trentasei, venti dei quali non sono accompagnati. L'...

Migranti, madre muore su un barcone con il figlio in braccio: il neonato cade in mare e annega TGCOM

Migranti, neonato morto assiderato viene gettato dalla madre in mare Affaritaliani.it

Otto cadaveri su barcone a Lampedusa. Madre muore, neonato scivola in mare e annega QUOTIDIANO NAZIONALE

Migranti, neonato annega cadendo dalle braccia della madre ... TGCOM

MILANO, A PALAZZO PIRELLI LA MOSTRA DI MEO CARBONE ... politicamentecorretto.com

In Regione Lombardia l’omaggio dell’artista all’Emigrazione italiana, dal 31 gennaio al 15 febbraio 2023 MILANO – Continua l’infaticabile opera dell’eclettico artista Meo Carbone nel raccontare l’Emig ...L'eccezionale racconto della nostra giornalista imbarcata sulla nave umanitaria che sta trasportando verso Napoli oltre cento migranti: «Il carburante non ha un odore normale. Mi dicono che è molto pi ...