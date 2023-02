Migranti | la Sea Eye è arrivata a Napoli

(Di lunedì 6 febbraio 2023) - Il porto è stato scelto in alternativa a quello di Pesaro a causa delle proibitive condizioni meteo. Il maltempo infatti, sta rallentando le operazioni di attracco al molo. A bordo 107 persone, tra ...

Al molo 21 del porto di Napoli attraccherà laEye 4, la nave Ong tedesca che trasporta 106. Tra questi si contano 35 minori fra i quali un neonato di dieci giorni e 22 bambini non accompagnati. Per questo motivo laEye 4 è stata ...

Ong, morto uno dei migranti salvati da Sea Eye: era stato evacuato per problemi di salute Fanpage.it

Migranti, Sea eyes. Medici a bordo: 20 persone, di cui 2 minori, su 105 saranno ricoverate QUOTIDIANO NAZIONALE

"Sea Eye 4", domani nel porto di Napoli la nave dei migranti. De Luca accusa il governo: "Disumano mandare in… La Repubblica

Migranti, Sea Eye fa rotta su Napoli. Lunedì l’arrivo dei 109 profughi Corriere del Mezzogiorno

Migranti, Sea-Eye 4 diretta a Napoli con 109 persone: a bordo anche due cadaveri TGLA7

Tutto pronto al Molo 21. Venti persone saranno trasferite in ospedale: 18 adulti all'ospedale del Mare, due bambini al Santobono ...Alla crudeltà semantica che porta Meloni a definire sprezzantemente le navi salvavita delle Ong “traghetti”, si aggiungono le sentenze emesse dalla presidente del Consiglio con dichiarazioni e pronunc ...