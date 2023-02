Migranti | barcone con 200 migranti a Pozzallo A Napoli sbarcata la Sea Eye con 106

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Un altro salvataggio in condizioni difficili. Oltre duecentosono stati soccorsi dalla Guardia Costiera italiana in un'operazione molto complessa e portata a termine con le "condizioni del mare proibitive". Ierano su un peschereccio che già ieri si trovava in difficoltà in acque sar maltesi. Ed è attraccata ala See Eye4, con a bordo 106L'articolo proviene da Firenze Post.

Pozzallo - Uncon 300è stato soccorso a 35 miglia dalla costa ed è approdato nel porto di Pozzallo. Le operazioni di sbarco sono già iniziate. - -This website uses cookies to provide you with the best browsing experience. Find out more or adjust your settings . Accetta Panoramica privacy Cookie strettamente necessari Powered by GDPR plugin ...

Migranti, barcone soccorso in arrivo a Lampedusa: a bordo 8 cadaveri, anche donna incinta Sky Tg24

Migranti, barcone soccorso nella notte: Otto cadaveri a bordo, un ... Fanpage.it

Migranti: soccorso barcone, a bordo 8 cadaveri - Ultima Ora Agenzia ANSA

Barcone con 200 migranti a Pozzallo. A Napoli sbarcata la Sea Eye Agenzia ANSA

Migranti, barcone con 300 a bordo approdato a Pozzallo - Italia Agenzia ANSA

Un barcone con a bordo circa 300 migranti è approdato al porto di Pozzallo. Sono in corso le operazioni di sbarco ...Oltre duecento migranti sono stati salvati oggi dalla guardia costiera italiana: sopravvissuti al mare in tempesta, sono ora diretti a Pozzallo (RG) ...