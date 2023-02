Migranti | 5 i morti in naufragio Leros | 4 bambini e una donna

A bordo 107 persone, tra loro due. E ci sono almeno 35 minori. Il governatore de Luca accusa il governo: 'Disumano mandare in giro tanti ...In base a quanto si apprende, la giovane donna trovata in mare aveva 20 anni ed era originaria dell'Africa, come il resto deia bordo del barcone su cui viaggiava. . 6 febbraio 2023

Migranti morti nella stiva di un barcone senza cibo né acqua: arrestati 4 egiziani Corriere del Mezzogiorno

Migranti, nel Mediterraneo 66 morti solo a gennaio. L'appello dell'Oim: "Rafforzare subito il soccorso in mar… la Repubblica

Lampedusa: otto migranti morti, fra loro un neonato e una donna incinta RaiNews

Migranti, naufragio a largo di un’isola greca: morti tre bimbi e una donna Quotidiano di Sicilia

La Sea Eye 4 diretta a Napoli: a bordo due migranti morti NapoliToday

Tutto pronto al Molo 21. Venti persone saranno trasferite in ospedale: 18 adulti all'ospedale del Mare, due bambini al Santobono ...Sale a 5 il bilancio delle vittime del naufragio avvenuto a largo dell'isola greca di Leros ieri: di questi quattro sono bambini e una donna. (ANSA) ...