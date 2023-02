Migrante muore a bordo della Sea Eye in navigazione verso Napoli | fatali i 3 giorni per raggiungere il porto assegnato dal Viminale

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La vittima proveniente dal Mali aveva 29 anni. Il comandantenave aveva lanciato l'allarme per le condizioni di salute dei profughi

Aveva 29 anni ed era un ragazzo del Mali il, che era a bordo della Sea Eye , morto prima che la nave della Ong tedesca riuscisse ad arrivare al porto di Napoli assegnatole dal Viminale dopo i due soccorsi operati tre giorni fa nel ...Anche l'altroche, in prima battuta, era stato detto si fosse buttato in mare per cercare di recuperare il corpicino del neonato, è svenuto ed essendo seduto sul bordo della barca è finito ...

Migrante muore a bordo della Sea Eye in navigazione verso Napoli: fatali i 3 giorni per raggiungere il porto … la Repubblica

Napoli, il dramma della nave dei migranti bambini: tempesta in mare, scontro politico La Repubblica

Ancora migranti, stavolta lo sbarco sarà al porto di Pesaro: i dubbi del sindaco Ricci. La Ong: «Salvate 109 p corriereadriatico.it

Migranti, madre muore su un barcone con il figlio in braccio: il neonato cade in mare e annega TGCOM

La madre muore di freddo, il neonato cade in acqua e annega: la nuova tragedia dei migranti Today.it

