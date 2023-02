Michela Santarossa | trovata morta la donna scomparsa in Friuli | aveva 50 anni

Tragico epilogo per: la donna di 50 anni residente a Tiezzo frazione di Azzano Decimo , scomparsa questa mattina 6 febbraio da casa, è stata purtroppo ritrovata morta questa sera a Oderzo . Una '...- - > Ad Azzano Decimo si cerca. E' uscita stamattina per una passeggiata , a quanto pare una sua abitudine, ma non è più rientrata né ha dato notizie di sé. Nella zona di Azzano Decimo è scattato l'allarme per la ...

Michela Santarossa scompare da casa, avviate le ricerche in provincia di Pordenone Gazzetta del Sud

Ritrovata a Oderzo Michela, la 50enne scomparsa da questa mattina. «Sta bene» ilgazzettino.it

Azzano, non torna dopo passeggiata, si cerca Michela Santarossa Friuli Oggi

Esce per fare una passeggiata e scompare: si cerca una donna di 47 anni Il Messaggero Veneto

Donna scompare da casa nel Pordenonese, avviate ricerche Espansione TV

Michela Santarossa, di 50 anni, la donna scomparsa questa mattina dopo essere uscita di casa, nel Pordenonese, è stata ritrovata. A darne notizia è il sindaco di Azzano X, Massimo Piccini, che sul suo ...Michela Santarossa si è allontanata da casa in mattinata, impegnati nelle operazioni volontari della Protezione civile e unità cinofile ...