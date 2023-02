Michael Bublé al Forum di Assago di Milano | le foto del concerto

(Di lunedì 6 febbraio 2023)torna in Italia per il suo Higher Tour 2023 con una doppia data aldidi. Il 4 e 5 febbraio il crooner è stato protagonista del celebre tempio della musica meneghina: un ritorno particolarmente atteso visto che – a causa della pandemia –è stato costretto a stare lontano dai palchi. Il tour celebra dunque la dimensione live dell’artista e l’album Higher, uscito il 25 marzo 2022 per la Reprise Records. LEGGI ANCHE: Stray Kids, Kendrick Lamar e Rosalía sono gli headliner del Lollapalooza Paris Il disco è l’undicesimo in studio dell’artista e – tra i produttori – vanta anche Paul McCartney. Oltre a Paul spiccano i nomi di Alan Chang, Bob Rock, Greg Wells e Jason Goldman. La tracklist conta tredici tracce, tra cui l’unico featuring in Crazy con ...

- Higher Norah Jones - I Dream of Christmas (Extended) Pentatonix - Evergreen Best Pop Vocal Album ABBA - Voyage Adele - 30 Coldplay - Music of the Spheres Harry Styles - Harry's House ...... Narration, and Storytelling Recording WINNER: Viola Davis - Finding Me Best Children's Music Album WINNER: Alphabet Rockers - The Movement Best Traditional Pop Vocal Album WINNER:- ...

All I Want for Christmas e le altre grandi canzoni di Natale Sky Tg24

Michael Bublé lascia la musica - LaScimmiaPensa.com LaScimmiaPensa.com

Maluma: 11:11 è il suo nuovo album. In arrivo un concerto a Cagliari a luglio Soundsblog

Io Canto 3, semifinale del 24 novembre 2011. La giuria sceglie Alessandro La Cava come decimo finalista Tvblog