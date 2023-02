“Mi hanno puntato una pistola alla testa” | il ricordo shock della rapina a Vladimir Luxuria

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Un episodio avvenuto diversi anni fa, ma che ancora oggi fa rabbrividire:ha raccontato di quando ha subito unanella sua abitazione da parte di malviventi armati di. “Me l’puntatatempia, ho avuto la lucidità di chiedere cosa volesse, gli ho chiesto se voleva soldi e lui ha annuito. Gli ho dato i soldi e fortunatamente è andato via. Poi sono caduta sulle ginocchia”, ha raccontato ospite nel corso di una puntata di Storie Italiane dedicata proprio ai furti in villa. Nella sua vita l’ex deputata ha dichiarato di aver subito due episodi simili, il più grave dei quali appunto quello in cui è stata minacciata con un’arma.ha spiegato a Eleonora Daniele che l’accaduto è stato molto scioccante, ma che è riuscita a non ...

La prima , ospite d onore di uno dei tanti party cheanticipato la grande serata dei Grammy ... Mentre per la notte delle star, la First Lady ha naturalmentesul fattore bling bling ArrowPer conto, da sinistra e dai 5sil dito sul parlamentare meloniano. Un elettore su due di Forza Italia (46,7%) ha invece espresso la convinzione che questi non siano fatti rilevanti. E ...

Vladimir Luxuria choc a Storie Italiane: «Mi hanno puntato una ... leggo.it

Rapina a casa Facchinetti: "Ci hanno puntato le pistole" TGCOM

"Fatto grave". Gli italiani bocciano il Pd sulla visita a Cospito ilGiornale.it

C'è posta per te 2023: i video delle storie della puntata di sabato 4 ... Fanpage.it

Eczema negli adulti, l'American Academy of Dermatology aggiorna ... PharmaStar

Più di 1,2 milioni di follower tra Instagram e TikTok grazie al suo talento nell’imitare personaggi famosi, tra cui Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023 (do ...Nuova lite tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria e anche in questa occasione si alzano le mani. In passato la concorrente del Grande Fratello Vip aveva detto di essere stata picchiata ...