“Mi hanno frainteso | sono inca**ato” Sfogo di Messina Denaro | perché è imbufalito

Leggi su iltempo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Matteoperde le staffe. Il boss della mafia, arrestato lo scorso 16 gennaio a Palermo e trasferito in un carcere di massima sicurezza a L'Aquila, non ha per nulla gradito le notizie sul suo conto e, come riferisce il Corriere della Sera, si è sfogato con gli agenti della polizia penitenziaria e con i medici che lo curano dopo l'operazione per un tumore: “incazzato per i servizi dei telegiornali.balle. Le informazioni riportatefrutto di fraintendimenti”. In particolare il numero uno di Cosa Nostra ha iniziato a guardare la televisione mentre è sottoposto al regime del 41 bis dopo l'iniziale scelta di non seguire nulla in merito al suo arresto. La strage di Capaci? “Commemorazioni di 'sta minchia” ha parlato così...