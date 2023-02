Meteo lunedì | inizio settimana con il gelo dalla Russia e neve anche in pianura

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 6 febbraio 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’irruzione di aria artica che interesserà la Penisola nel corso del weekend avrà una storia importantenei primi giorni della nuova. Il nucleo freddo di matrice marittima evolverà verso il Mediterraneo occidentale con un minimo di bassa pressione sulle Baleari mentre sulla Penisola prenderanno il sopravvento le correnti artiche continentali di matrice russa. Come ben noto si tratta di aria molto fredda mamolto asciutta che solo con una buona interazione marittima è in grado di portare delle precipitazioni degne di nota.LUNEDI’ 6 FEBBRAIO. Nord: Addensamenti su Alpi e ovest Piemonte condai 200-500m, ma con successive schiarite; altrove più soleggiato. Temperature in ulteriore netto calo, massime tra 6 e 10. Centro: ...