Messina Denaro in carcere | “Sono incazzato | in tv raccontano balle” Per il boss seconda seduta di chemio | il suo “autista” rinuncia al Riesame

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “per le notizie che apprendo nei telegiornali”. È quanto ha riferito, secondo la testimonianza di fonti sanitarie e penitenziarie, ilMatteoall’interno deldi massima sicurezza dell’Aquila, dov’è detenuto in regime di 41-bis. Sul suo conto, dice il, “vengono raccontate, ed è tutto frutto di fraintendimenti”. Contrariamente ai primi giorni di reclusione, infatti, in questi giorni l’ex latitante sta guardando con attenzione la televisione. Lunedì mattina,si è sottoposto alladiterapia nel superdell’Aquila: l’equipe di oncologi dell’ospedale San Salvatore, ...

Matteo Messina Denaro è in auto e scatta una foto mentre si trova sull'autostrada in direzione Palermo. E' il 23 maggio del 2022. Insieme alla foto, invia anche un file…