Messina Denaro è inc***ato | ma se è al 41 bis perché trapelano le sue parole?

Chi può dire se il boss vuole lanciare messaggi o meno Matteosarebbe arrabbiato per quanto apprende sul suo conto dai telegiornali. Lo avrebbe riferito a fonti sanitarie e ...Mi spiego: per settimane, su diversi media, è stato raccontato come un latin lover di provincia e non come l'assassino stragista che è. Ho letto pure che in molti sono corsi a comprare ...

PALERMO – Mai formalmente affiliato, ma presente in una delle pagine più buie della storia d'Italia. Francesco Geraci, ex collaboratore di giustizia, è stato amico d'infanzia di Matteo Messina Denaro.