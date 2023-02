Messina Denaro | autista del boss rinuncia a istanza scarcerazione

(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) – Hato alladi, Giovanni Luppino, l’delMatteo, arrestato con il capomafia lo scorso 16 gennaio. Luppino che non ha presentato il ricorso contro la custodia cautelare in carcere, è accusato di procurata inosservanza della pena e favoreggiamento aggravati dall’avere agevolato la mafia. Oggi era prevista l’udienza al Tribunale del Riesame. L'articolo proviene da Italia Sera.

In buona sostanza, gli indagati, aggirando le procedure di evidenza pubblica, intascavano ilnecessario all'assegnazione dei posti rilasciando ai privati falsi titoli concessori. Inoltre, ...L'AQUILA. Se non fosse il killer spietato che ha seminato morte e dolore in Sicilia " e non solo " lo si potrebbe definire un "detenuto modello". Matteodal 16 gennaio, quando è stato arrestato a Palermo, è nel carcere aquilano le Costarelle di Preturo. È malato e deve essere sottoposto a cure oncologiche e in particolare a ...

I video "allusivi" che Messina Denaro inviava all'amica: "Li trovavo fuori luogo" La7

Arresto Matteo Messina Denaro: le nuove rivelazioni di Salvatore Baiardo La7

L'autista di Messina Denaro, Giovanni Luppino, ritira l'istanza di scarcerazione Giornale di Sicilia

Messina Denaro, l'ex latitante contesta le accuse raccontate dalla stampa RaiNews

L'audio shock di Matteo Messina Denaro che impreca contro il giudice Falcone, nel giorno delle commemorazioni per la strage di Capaci il 23 maggio. Il boss racconta di essere… Leggi ...“Sono incazzato per le notizie che apprendo nei telegiornali”. È quanto ha riferito, secondo la testimonianza di fonti sanitarie e penitenziarie, il boss Matteo Messina Denaro all’interno del… Leggi ...