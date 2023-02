Messina Denaro | audio choc su Capaci | commemorazioni di ‘sta minchia’

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 6 febbraio 2023) "E io qua bloccato con le quattro gomme a terra, cioè a terra nel senso non di bucate ma sull'asfalto: non si muove, per ledi sta minchia". Sono le parolepronunciate dal boss Matteoil 23 maggio del 2022 in un messaggio, accompagnato da una foto, inviato in una chat di gruppo con alcune donne conosciute nel corso delle sedute di chemioterapia a Palermo.video width="1920" height="1080" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/02/-1.mp4"/videoNell', diffuso dai carabinieri del Ros, si parla di una donna che in quel momento non è rintracciabile ("non sappiamo dov'è...o dorme ancora.. non sappiamo quel che fa...") e il boss è infastidito perché bloccato in autostrada, lungo la A29 ...