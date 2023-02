Messaggio di Zelensky a Sanremo | il commento di Mosca | Forse vincerà il Festival con un rap

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha espresso ironicamente la sua delusione per il mancatovideo del presidente ucraino Volodymyral Festival di Sanremo, dicendo che forse avrebbe potuto vincere il concorso canoro con un brano rap. "- scrive Zakharova - non ...MILANO - "Siamo in contatto quotidiano con l'ambasciatore Melnyk, siamo giunti ieri alla definizione dell'intervento. Il presidente invierà un testo che leggerà Amadeus, non un video". Lo ha detto il ...

Mosca ironizza sull'annuncio che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, non interverra' al Festival di Sanremo con un videomessaggio, ma con un testo scritto. "Puo' essere che vinca questo ...