(Di lunedì 6 febbraio 2023) "il mio futuro, compromesso la mia immagine.fatto a pezzi anche la mia famiglia, mettendola in ginocchio economicamente. Ma nessuno mi ha risarcito e tanto meno chiesto": ...

Ma nessuno mi ha risarcito e tanto meno chiesto scusa": a parlare e' Raffaele, definitivamente assolto dopo essere stato coinvolto nelle indagini sull'omicidio diKercher 6 ......di Marco Preve per www.repubblica.it raffaelea gubbio fotografato da amanda knox Depurata dalla suggestione dell'overdose di immagini e resoconti morbosi sull'omicidio diKercher, ...

Delitto Meredith Kercher, Raffaele Sollecito impugnerĂ il nuovo rifiuto al risarcimento TGCOM

Caso Meredith, Sollecito senza pace: "Risarcitemi". Ma arriva un altro no - Cronaca - lanazione.it LA NAZIONE

Omicidio Meredith, Sollecito impugnerĂ nuovo rifiuto a risarcimento StatoQuotidiano.it

Delitto Meredith, perché per Raffaele Sollecito c'è ancora un no al risarcimento milionario La Repubblica

Meredith, Sollecito: "Mi hanno devastato ma nessuna scusa" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

'Hanno devastato il mio futuro, compromesso la mia immagine. Hanno fatto a pezzi anche la mia famiglia, mettendola in ginocchio economicamente.Raffaele Sollecito impugnerĂ in Cassazione la decisione della Corte d'appello di Genova che ha nuovamente respinto la sua richiesta di risarcimento in base alla legge sulla responsabilitĂ civile dei ...