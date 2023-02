Meloni promossa su tutta la linea | Cassese manda la sinistra nel panico

Leggi su iltempo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Che ne pensa di Giorgiae dei suoi inviti ad abbassare i toni? La doviene girata a Sabino, costituzionalista ed ex giudice della Corte Costituzionale, ospite in collegamento della puntata del 6 febbraio di Coffee Break, il programma televisivo di La7 condotto da Andrea Pancani: “Quello dellaera l'invito giusto, perché era un invito rivolto sia all'una che all'altra parte, quindi un invito giusto da parte di chi svolge la funzione di presidente del Consiglio dei ministri. Mi pare anche giusto il sottore la durata quinquennale dal governo ed è anche giusto sottore che non starà appresso ai sondaggi d'opinione, ma piuttosto ai risultati dell'attività di governo. Mi sembra un po' troppo ottimistico che le riforma possano essere fatte tutte nel 2023, ...