Meloni incontra il premier etiope | “Insieme per costruire il Piano Mattei per l’Africa” video

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il governo intende rafforzare la collaborazione politico-economica tra Italie ed Etiopia. “Con uno spirito di partenariato paritario, nell’ambito di quel ‘per’ che abbiamo lanciato come idea di cooperazione”. Parola di Giorgiaal termine dell’incontro a Roma con il, Abiy Ahmed Ali.ilperUn– aggiunge il presidente del Consiglio in un incontro con la stampa – che possa aiutare i Paesi africani a crescere, utilizzando al meglio le tante risorse di cui il continente dispone. “L’Etiopia – sottolinea- è un perno nella stabilità di tutto il continente ...

"Abbiamo in programma nelle prossime settimane una missione in Etiopia: andremo io ed alcuni ministri del governo e vorremmo che fosse accompagnata anche da imprenditori italiani, ora individueremo la ..."Abbiamo in programma nelle prossime settimane una missione in Etiopia: andremo io ed alcuni ministri del governo e vorremmo che fosse accompagnata anche da imprenditori italiani". (ANSA) ...